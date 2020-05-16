«Укртранснафта» заявила о ликвидации врезки в «Дружбу»

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины АО «Укртранснафта» заявила о ликвидации врезки в нефтепровод «Дружба» во Львовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила компания на своей странице в Facebook.
Работники безопасности АО «Укртранснафта» 16 мая обнаружили злонамеренное повреждение магистрального нефтепровода «Дружба» во Львовской области. Специалисты компании сразу же заявили о «находке» в правоохранительные органы. По факту совершения правонарушения открыто уголовное дело, — сказано в сообщении.
В «Укртранснафте» рассказали, что на месте повреждения трубы был обнаружен отвод для несанкционированного отбора нефти. Его длина составляла более 250 метров.
Аварийная бригада ликвидировала повреждение, и нефтепровод работает в обычном режиме и качает нефть для нужд европейских НПЗ.
Как писал NEWS.ru, «Роснефть» будет поставлять нефть в Германию по «Дружбе».