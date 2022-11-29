«Укрэнерго»: на Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС «Укрэнерго»: все крупные ТЭС и ГЭС повреждены на Украине после ракетных ударов

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Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил в беседе с изданием «Новое время. Бизнес», что в результате массированных ракетных ударов на Украине оказались поврежденными все тепло- и электростанции. Несмотря на это, он сообщил, что полного блэкаута в стране нет. Специалисты ремонтируют разрушенные энергообъекты.

В течение семи ракетных атак от 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара, — сказал Кудрицкий.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Последняя крупная атака по энергообъектам Украины произошла 23 ноября. О взрывах сообщали власти Киева, Львова, Кривого Рога, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и других областей Украины.

Тогда в «Укрэнерго» заявили, что во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго страны, большая часть украинских электростанций приостановила работу. Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.