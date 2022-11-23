По всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии «Укрэнерго» сообщила о введении аварийного отключения электроэнергии по всей Украине

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

Во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает в соцсетях «Укрэнерго». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе полностью остановлено движение электротранспорта, людей эвакуируют из метрополитена.

Ракетная атака еще продолжается, однако уже есть попадания в объекты энергетической инфрастуктуры. Во всех регионах происходят аварийные отключения, — указано в сообщении.

Ранее власти ряда регионов Украины сообщили об ударах по объектам инфраструктуры. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна из пущенных по Киеву ракет попала по объекту инфраструктуры в городе.

Об обстреле объектов критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Мэр Львова Андрей Садовой написал, что из-за ударов по объектам инфраструктуры во всем городе пропал свет. Также он предупредил, что возможны перебои с подачей воды. Он также призвал всех местных жителей не покидать укрытия.