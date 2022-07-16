Украину напугал возможный ввод в Закарпатье венгерских войск Украину напугал возможный ввод в Закарпатье венгерских войск

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле Киева. Он призвал МИД добиться от Венгрии объяснений по поводу слов её министра иностранных дел Петера Сийярто, заявившего о защите венгерского меньшинства в случае «военной чрезвычайной ситуации», сообщает РИА Новости.

Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти, — подчеркнул депутат.

По его словам, есть суверенитет Украины, к которому в Будапеште должны относиться с уважением, и киевским властям необходимо об этом напомнить Венгрии.

Ранее стало известно, что 15 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил: у Венгрии есть сценарии «военного ЧП», чтобы защитить и спасти 150 тысяч венгров в украинском Закарпатье. При этом в Будапеште хотели бы избежать такого развития событий, добавил он.