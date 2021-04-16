Украинский журналист упрекнул соотечественников в нежелании воевать

https://static.news.ru/photo/35c51d48-580b-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналист из Львова Станислав Безушко в издании Zaxid.net написал, что украинцы не спешат записываться в армию, а молодые люди в случае эскалации конфликта предпочтут просто уехать в другую страну.

Автор в своём материале напомнил историю с депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа» Анной Колесник. Та во время доклада главкома ВСУ Руслана Хомчака написала в мессенджере фразу: «Нужно валить из страны».

По мнению Безушко, вопрос стоит не о позиции конкретного депутата, а о настрое всего общества.

Фраза «Надо валить из этой страны» — это о реальном состоянии готовности большинства украинцев к сопротивлению. Есть те, кто может уехать прочь или знает, как это сделать быстро, есть те, что скажут: «война — это политические игры», а кто-то все-таки поедет защищать. Лично у меня складывается впечатление, что последних будет значительно меньше, — сетует журналист.

Безушко считает, что такие фразы сейчас можно услышать в самых разных дискуссиях, однако чаще всего их произносят молодые люди от 16 до 30 лет, убежённые в том, что пережить военное вторжение лучше всего за границей.

Журналист также напомнил, что ещё несколько недель назад сторонники легализации огнестрельного оружия заявляли о своём желании защищать страну в случае российского вторжения, однако очередей из добровольцы в военкоматах пока не наблюдается.

Дискредитация украинских военных — дело рук самих украинцев, определённых политиков и лидеров мнений, убеждён автор. Безопасность и целостность страны, по мнению Безушко, превратились в политинструмент для достижения личных целей.

Украина и ряд стран Запада в последнее время выражают обеспокоенность относительно усиления «агрессивных действий» со стороны России. Так, в Вашингтоне заявляли об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск в Крыму и близ восточной границы Украины.

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что войска перемещаются в пределах российской территории и на своё усмотрение. Об этом писал NEWS.ru.