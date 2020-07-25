Украинский вице-премьер женился в пропускном пункте на границе с Крымом

https://static.news.ru/photo/ad05ceaa-cf4f-11ea-930a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tala Kalatay/facebook.com

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников женился на ведущей телеканала ICTV Юлии Зорий.

Об этом сообщили в пресс-службе канала. Брак был зарегистрирован в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска «Каланчак» на границе Херсонской области с Крымом.

Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других, — поделился 54-летний Резников.

Tala Kalatay/facebook.com

На церемонии присутствовали свидетели, брат жениха, сестра невесты и «двое звёздных гостей». Более масштабное празднование свадьбы пройдёт позже, когда эпидемиологическая ситуация в стране нормализуется, передаёт «Украина.ру».

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала несколько рекомендаций касательно организации свадеб в период пандемии COVID-19.