Украинский вице-премьер женился в пропускном пункте на границе с Крымом

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников женился на ведущей телеканала ICTV Юлии Зорий.
Об этом сообщили в пресс-службе канала. Брак был зарегистрирован в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска «Каланчак» на границе Херсонской области с Крымом.
Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других, — поделился 54-летний Резников.
На церемонии присутствовали свидетели, брат жениха, сестра невесты и «двое звёздных гостей». Более масштабное празднование свадьбы пройдёт позже, когда эпидемиологическая ситуация в стране нормализуется,
Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала несколько рекомендаций касательно организации свадеб в период пандемии COVID-19.
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