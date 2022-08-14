Украинский удар по Запорожской АЭС отразила российская ПВО Представитель ВГА Запорожской области Рогов: ПВО отразила украинский удар по ЗАЭС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Запорожская АЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что атомная электростанция после очередного обстрела с украинской стороны работает штатно. По его словам, прилетов по объекту не допущено, сообщает РИА Новости.

Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты, — подчеркнул представитель ВГА.

ВСУ 13 августа обстреливали город Энергодар и Запорожскую АЭС, снаряды прилетели даже в район Запорожской ТЭС.

Ранее стало известно, что Минобороны России сообщило: Каховская ГЭС в настоящее время работает в предаварийном режиме. Из-за регулярных обстрелов электростанции ракетами из американских РСЗО HIMARS со стороны Украины остановлены три из шести турбин ГЭС. Дальнейшие обстрелы могут привести в том числе к катастрофе на Запорожской АЭС, заявил замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский.