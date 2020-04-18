Украинский танк Т-72 прошёл подводные испытания

https://static.news.ru/photo/7c660740-8186-11ea-9d70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Концерн «Укроборонпром» опубликовал кадры подводного испытания модернизированного танка Т-72.

Модернизированный образец танка погрузили в водоём на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию, — говорится в описании к ролику.

Сотрудники киевского бронетанкового завода совместно со специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели это испытание, в ходе которого проверили основные тактико-технические характеристики танка.

Ранее новый заместитель директора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем рассказал о том, что Украина и РФ продолжают конкурировать на мировом оружейном рынке, писал NEWS.ru.