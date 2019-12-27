https://static.news.ru/photo/485e09a4-28d3-11ea-84dc-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Максимчук Фото: mkms.gov.ua

Заместитель министра молодёжи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что Минкультуры в феврале запустит в эфир русскоязычный телеканал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Канал будет совмещать функции развлекательного и информационного вещания. Его позиция к событиям на Украине будет «незаангажированной» и «честной», передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, журналисты телеканалов «112. Украина», NewsOne и ZIK провели организованный флешмоб. Они выступили против цензуры и лишения лицензий на цифровое вещание.