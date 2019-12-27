Заместитель министра молодёжи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что Минкультуры в феврале запустит в эфир русскоязычный телеканал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Канал будет совмещать функции развлекательного и информационного вещания. Его позиция к событиям на Украине будет «незаангажированной» и «честной»,
Как ранее писал NEWS.ru, журналисты телеканалов «112. Украина», NewsOne и ZIK провели организованный флешмоб. Они выступили против цензуры и лишения лицензий на цифровое вещание.
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