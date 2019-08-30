Взрыв прогремел в Волчанском районе Харьковской области, где наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией. В результате погиб один пограничник.
Разрыв неустановленного взрывного устройства произошёл во время отдыха и разогрева пищи. Один из военных получил ранение в шею. Ему оказали первую помощь, а после госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, 35-летний инспектор погранслужбы скончался по дороге в больницу.
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Ранее News.ru писал, что сотрудники украинской пограничной службы были вынуждены стрелять по внедорожнику в Черновицкой области. Водитель транспортного средства пытался на высокой скорости пересечь КПП.