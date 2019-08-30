https://static.news.ru/photo/9135c71e-cbb0-11e9-84bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Взрыв прогремел в Волчанском районе Харьковской области, где наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией. В результате погиб один пограничник.

Разрыв неустановленного взрывного устройства произошёл во время отдыха и разогрева пищи. Один из военных получил ранение в шею. Ему оказали первую помощь, а после госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, 35-летний инспектор погранслужбы скончался по дороге в больницу.

По данным Госпогранслужбы Украины, в настоящее время место происшествия осматривают следователи.

Ранее News.ru писал, что сотрудники украинской пограничной службы были вынуждены стрелять по внедорожнику в Черновицкой области. Водитель транспортного средства пытался на высокой скорости пересечь КПП.