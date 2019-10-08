https://static.news.ru/photo/175b9b9c-e9e4-11e9-a091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские депутаты предлагают легализовать в стране марихуану. Однако лишь ту, которую предполагается использовать в медицинских целях.

Проект необходимого для этого закона разработала партия «Слуга народа», сообщает УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Евгению Кравчук. Документ предполагается внести на рассмотрение парламента в ближайшие месяцы. Инициативу готовы поддержать многие представители фракции.

Сейчас любое использование марихуаны на Украине запрещено. Ранее разговоры о её легализации возникали несколько раз. Впервые закрепить это законодательно пытались три года назад, однако законопроект не был принят.

Зимой текущего года легализовать употребление марихуаны в медицинских целях предложила Ульяна Супрун, которая на тот момент исполняла обязанности министра здравоохранения. Как писал News.ru, глава Минздрава объясняла эту необходимость тем, что наркотик может облегчить состояние людей, страдающих болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом, эпилепсией, онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.