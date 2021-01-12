Украинский дипломат предложил России уйти из Донбасса по «золотому мосту»

https://static.news.ru/photo/d34a0b34-54de-11eb-8304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Советник по информационной политике делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве «золотой мост» для завершения конфликта в Донбассе. Он также обещает, что после этого с Кремля снимут санкции.

Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. <...> Это блестящий выход для них. Но они на это не идут, — цитирует его издание Politeka. Запись интервью опубликована на сайте YouTube.

Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» начались в столице Германии Берлине 12 января 2021 года. Со стороны РФ в контактах принимает участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. На встрече обсудят реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта на востоке Украины.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инициируемый официальным Киевом международный саммит по «возвращению контроля над Крымом» рискует стать сборищем прозаседавшихся «пикейных жилетов», считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.