Украинских журналистов обвинили в постановочных репортажах в Донбассе

https://static.news.ru/photo/11e4b456-b2f1-11ea-9b78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Журналисты украинских телеканалов «UA: Первый» и ICTV занимаются подготовкой постановочных репортажей в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, две группы журналистов в настоящее время работают в населённых пунктах Золотое-4 и Новотошковское, которые находятся под контролем украинской армии. Они снимают сюжеты о якобы обстрелах этих территорий со стороны ЛНР.

Съёмки происходят на развалинах домостроений на окраинах населённых пунктов, разрушенных в результате обстрелов артиллерийскими подразделениями ВСУ в 2014 году. С целью придания достоверности своим репортажам, украинские боевики будут использовать раненных в результате нашего ответного огня, — цитирует РИА Новости Осадчего.

Накануне власти ЛНР обвинили ВС Украины в неоднократных обстрелах территории республики. Отмечалось, что в результате погиб один человек и ещё трое были ранены. Кроме того, несколько жилых домов получили повреждения.

Ранее NEWS.ru писал, что глава ЛНР Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы. Он попросил Зеленского на практике показать, что лидер страны способен выполнить своё главное предвыборное обещание о мире в Донбассе.