Остановитесь: глава ЛНР обратился к Зеленскому

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы, которые ведут украинские силовики. По его словам, в противном случае в ЛНР опять введут режим полной боевой готовности.
Пасечник отметил, что две недели, пока в республике действовал такой режим, на линии разграничения было тихо. Однако 19 июня в результате обстрелов погиб один мирный житель ЛНР и трое получили ранения,
Теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир, — говорится в обращении Пасечника.
Он попросил Зеленского на практике показать, что президент Украины может держать слово.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская народные республики являются самопровозглашёнными государственными образованиями, которые вышли из состава Украины. Российская сторона не изменила своё отношение по этому вопросу. Кроме того, представитель Кремля отметил, что люди, проживающие в ЛНР и ДНР, имеют право на двойное гражданство, так как Украина отказалась от них.
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