Остановитесь: глава ЛНР обратился к Зеленскому

https://static.news.ru/photo/0b07792a-b2ba-11ea-a888-fa163e074e61_660.jpg Леонид Пасечник Фото: gorod-lugansk.com

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы, которые ведут украинские силовики. По его словам, в противном случае в ЛНР опять введут режим полной боевой готовности.

Пасечник отметил, что две недели, пока в республике действовал такой режим, на линии разграничения было тихо. Однако 19 июня в результате обстрелов погиб один мирный житель ЛНР и трое получили ранения, сообщает РИА Новости.

Теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир, — говорится в обращении Пасечника.

Он попросил Зеленского на практике показать, что президент Украины может держать слово.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская народные республики являются самопровозглашёнными государственными образованиями, которые вышли из состава Украины. Российская сторона не изменила своё отношение по этому вопросу. Кроме того, представитель Кремля отметил, что люди, проживающие в ЛНР и ДНР, имеют право на двойное гражданство, так как Украина отказалась от них.