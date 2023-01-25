Украинских военных станут строго карать за невыполнение приказа «Страна.ua»: Зеленский ужесточил ответственность военных за невыполнение приказа

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность военных за невыполнение приказа. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Данный закон ранее был принят украинским парламентом.

Президент подписал скандальный закон № 8271 об усилении ответственности военных, принятый парламентом полтора месяца назад, — говорится в сообщении издания.

Согласно закону, суды перестанут смягчать наказание или выносить условные сроки за неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы или насилие в отношении руководства, а также самовольное оставление поля боя.

Кроме того, закон увеличивает сроки наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.

Ранее издание сообщило, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля могут уволить. По имеющимся данным, на это намекает предшествовавшая серия коррупционных скандалов, связанных с закупкой яиц украинским Минобороны по завышенным ценам, а также с задержанием замминистра инфраструктуры Василия Лозинского по подозрению о взятке.

Также стало известно, что кабмин Украины поддержал указы Зеленского об отстранении глав областных военных администраций с занимаемых ими должностей. Таким образом в отставку уйдет Валентин Резниченко (Днепропетровская область), Александр Старух (Запорожская область), Алексей Кулеба (Киевская область), Дмитрий Живицкий (Сумская область), а также Ярослав Янушевич (Херсонская область).