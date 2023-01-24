На Украине ходят слухи о возможной отставке высокопоставленного политика «Страна.ua»: на Украине заговорили о возможной отставке премьера Шмыгаля

Фото: EPA/TASS

Денис Шмыгаль

Вокруг офиса президента Украины Владимира Зеленского ходят слухи о возможном отстранении премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, сообщает «Страна.ua». По данным издания, на это намекает предшествовавшая серия коррупционных скандалов, связанных с закупкой яиц украинским Минобороны по завышенным ценам, а также с задержанием замминистра инфраструктуры Василия Лозинского по подозрению о взятке.

В Telegram-посте предполагается, что на возможное увольнение указывает обращение Зеленского от 22 января, в ходе которого он пригрозил дать мощный ответ на коррупционные скандалы. Кроме того, еще вчера, 23 января украинский глава анонсировал масштабные кадровые перестановки, а уже сегодня, 24 числа состоялись массовые увольнения в госаппарате Украины.

По сведениям «Страна.ua», подобные решения исходят из публикаций национальных СМИ и активистов. Расследовать коррупционные схемы также помогают НАБУ и САП, которые, как сказано в статье, курируются Вашингтоном.

Согласно одной из версий украинских журналистов, тиражируемые в СМИ коррупционные скандалы не выгодны администрации президента США Джо Байдена ввиду критики представителей Республиканской партии за «бесконтрольность помощи Украине».

Ранее стало известно, что кабмин Украины поддержал указы Зеленского об отстранении глав областных военных администраций с занимаемых ими должностей. Таким образом в отставку уйдет Валентин Резниченко (Днепропетровская область), Александр Старух (Запорожская область), Алексей Кулеба (Киевская область), Дмитрий Живицкий (Сумская область), а также Ярослав Янушевич (Херсонская область).