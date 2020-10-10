Украинские вузы переходят на дистанционное обучение

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Высшие учебные заведения Украины переходят на полное дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий по результатам совещания у президента Владимира Зеленского.

Он напомнил, что от COVID-19 погиб декан географического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи, — написал он в Facebook.

Кроме того, осенние каникулы для школьников начнутся раньше. Точная дата их начала в настоящий момент неизвестна, однако власти считают, что будет оптимальным отправить детей отдыхать со следующей недели.

Также заведения общественного питания, клубы и рестораны в «оранжевых» и «красных» зонах будут закрываться с 22:00.

Накануне лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с российским президентом Владимиром Путиным рассказал, что привился в Крыму российской вакциной от коронавируса, писал NEWS.ru.