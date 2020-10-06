Медведчук привился российской вакциной от коронавируса

https://static.news.ru/photo/aabc4a48-07e4-11eb-a711-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Виктор Медведчук/twitter.com

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил 6 октября об удачном вакцинировании его и членов семьи в Крыму российской вакциной от коронавируса.

Я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе. Вакцинировались я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень хорошо её перенёс. Считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом, — сказал политик президенту России Владимиру Путину, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Путин в ходе встречи с Медведчуком заявил о возможности поставок российской вакцины от коронавируса на Украину. Украинский политик попросил российского лидера рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. На это Путин ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» уже получила Венесуэла. Президент страны Николас Мауро от имени своего народа поблагодарил президента РФ Владимира Путина за это. Он заявил, что его сын и старшая сестра будут привиты этим препаратом.