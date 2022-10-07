Украинские военные пожаловались на сбои в Starlink

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военные жалуются на перебои в сети спутниковой связи Starlink американского миллиардера Илона Маска. Один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил, что эти сбои привели к «катастрофическим потерям» связи в ВСУ и вызвали панику среди военных, сообщает Financial Times.

Серьезные проблемы с работой устройств наблюдались в районах Запорожской и Херсонской областей и при деятельности украинских военных против ЛНР и ДНР. Украинская сторона предполагает, что причиной перебоев моги стать попытки системы предотвратить ее перехват силами РФ.

Тем временем военный из ДНР заявил, что украинские РСЗО наводят по спутниковой системе. Артиллерист Народной милиции (НМ) ДНР по кличке Молот провел наблюдение за бронетехникой украинской армии. По словам военнослужащего, активность реактивных систем ВСУ снижается в пасмурную погоду.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Старт произошёл с базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии. В результате на низкую околоземную орбиту выведут 53 микроспутника Starlink.