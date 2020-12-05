Украинские власти завели дело на австрийскую компанию за работу в Крыму

https://static.news.ru/photo/bb751e48-36f9-11eb-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Прокуратура украинской Автономной Республики Крым завела дело против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, занятого в строительстве оперного театра в Севастополе, рассказал спецпредставитель по вопросам санкционной политики ведомства Алексей Макеев.

Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лёд. Им будет запрещён въезд на Украину, а международное реноме этой компании испытает серьёзные потери, — подчеркнул он в Facebook.

По его словам, власти Украины будут добиваться введения санкций против этой организации. Он призвал ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от совместных проектов с компанией.

Теперь с именем этого бюро будет связано позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления, а его руководитель Вольф Прикс ещё долго не избавится от клейма «карманного архитектора Кремля», — добавил он.

Макеев отметил, что решение было принято после соответствующего обращения МИД Украины.

В марте 2014 года после Евромайдана Крым был присоединён к России. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Как писал NEWS.ru, 14 июля депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Изменения закрепляют в законодательстве запрет на отчуждение российских территорий.

Во время обсуждения законопроекта глава парламента Вячеслав Володин призвал КПРФ покаяться, отметив, что «один раз страну уже потеряли». Политик заявил, что итогом правления КПСС стало «самое большое отчуждение территорий» и распад СССР. Он также выразил мнение, что принятие закона «остудит многие горячие головы».