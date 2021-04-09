Украинские власти не готовы освобождать Донбасс силой

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Информация о подготовке Украиной наступления в Донбассе не соответствует действительности, заявил главнокомандующий вооружёнными силами страны Руслан Хомчак. По его словам, силовой вариант освобождения территории неприемлем для Киева.

Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданным общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан, — говорится в заявлении, размещённом на сайте ВС Украины.

Он подчеркнул, что войска страны готовы адекватно ответить на конфликт на юго-востоке страны, а также на осложнение военно-политической обстановки вокруг государства.

Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы «подготовке Украины к наступлению на Донбасс», не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля, — добавил он.

Хомчак обвинил Россию в запугивании и шантаже с применением военных сил для обострения ситуации в Донбассе. По его мнению, наращивание военных группировок у границы с Украиной со стороны РФ используется в качестве инструментов дополнительного давления.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила , что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.