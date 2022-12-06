Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе «Страна.ua»: взрывы прозвучали в городе Никополь Днепропетровской области

Фото: Социальные сети

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Никополь Днепропетровской области прозвучали взрывы. Ранее в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога.

Других подробностей о ситуации в Никополе не приводится.

5 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также местные СМИ сообщили, что в Одессе и Одесской области прогремела серия взрывов.

Помимо этого, средства массовой информации сообщили о взрывах в Николаеве, Житомире, Кривом Роге, Харькове, Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Николаевской областях. По сообщениям источников, в регионах пропадает электричество и водоснабжение, кроме того, в ряде областей Украины отключена мобильная связь и интернет.

Позднее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о том, что в городе в настоящее время не ходит электротранспорт, отсутствуют тепло и водоснабжение. Он отметил, что воду во все районы города будут подвозить на спецмашинах.