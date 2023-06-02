Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Черкасской области

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Эту информацию подтвердило агентство УНИАН. Там также сообщили о взрывах в Черкасской области. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Взрывы в городе. ПВО работает, — написал Кличко.

УНИАН также сообщило о том, что взрывы слышны в Черкасской области Украины. По утверждению местных властей, там работают системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в ночь на 2 июня по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Накануне военные администрации Киева и Киевской области сообщали о взрывах в регионе. По их данным, над городом также работала система ПВО.

Кроме того, в ночь на 30 мая в Киеве прозвучало множество взрывов, в трех районах города возникли пожары. Сообщения о взрывах начали поступать после объявления воздушной тревоги в 02:30 мск. Они не прекращались в течение примерно двух часов.