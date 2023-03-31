Украинские СМИ сообщили о длинных очередях в аптеках В аптеках Украины образовались длинные очереди перед вступлением в силу новых правил продажи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Незадолго до вступления в силу новых правил продажи лекарств, перед аптеками Украины образовались гигантские очереди, сообщает издание «Страна.ua». Одесское издание «Думская» публикует фото с очередями в городе, а «Укринформ» поделился фотокадрами с улиц Киева, где люди стоят в длинных очередях для покупки медикаментов.

С 1 апреля на Украине начинает действовать программа «Е-рецепт», в рамках которой все рецептурные лекарства и множество обычных медикаментов определенной будет возможно купить только после визита ко врачу и получения электронного рецепта.

В киевских аптеках ажиотаж и большие очереди. Люди массово покупают лекарства, которые с завтрашнего дня будут отпускаться только по электронному рецепту, — пишет «Страна.ua».

Ранее министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о гибели 18 детей после приема лекарственного сиропа «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd. Специалисты установили, что дети пили лекарство по назначению врача в чрезмерном количестве. В составе препарата присутствовал этиленгликоль, который и вызвал проблемы со здоровьем.

В январе в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что информация о дефиците в аптеках столицы препарата «Акинетон» для лечения болезни Паркинсона не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что лекарство имеется в объеме, которого хватит более чем на четыре месяца. Также в запасе есть дженерик препарата под названием «Мендилекс».