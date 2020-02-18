https://static.news.ru/photo/078f7398-5238-11ea-ac7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Сазончик/ТАСС

В украинском городе Белая Церковь и прилегающих к нему районах силовые структуры Украины проводят масштабные антитеррористические учения.

В них принимают участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и заблаговременно планировать свои маршруты.

Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность, — говорится в сообщении полиции.

Учения продлятся до 21 февраля, передаёт «Интерфакс-Украина».

Ранее NEWS.ru писал о том, что министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня «Град». Машины с новым вооружением выехали на боевое дежурство в начале февраля 2020 года.