https://static.news.ru/photo/c7c136e4-cb1d-11e9-ad59-fa163e074e61_660.jpg Фото: dbr.gov.ua/facebook.com

Оперативники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Следственные действие проходят в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц компании.

Силовики подозревают их в злоупотреблении служебным положением с целью получения выгоды. Как сказано в официальном сообщении ГБР , препятствий для выполнения журналистами своих профессиональных обязанностей нет.

По некоторым данным, правоохранительные органы проверяют правомочность договора поставок оборудования для НОТУ на сумму 15 млн гривен.

Пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова уточнила , что помимо офиса телекомпании обыски проводятся ещё по нескольким адресам, однако конкретизировать свои слова не стала. По неофициальной информации, оперативники пришли в том числе к председателю правления НОТУ Зурабу Аласании.

Ранее, как писал News.ru, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал судебный иск в отношении журналистов НОТУ с требованием о защиты чести, достоинства и деловой репутации. Поводом послужило их расследование, в котором было сказано, что политик мог проводить тайные встречи с председателем Конституционного суда Украины.