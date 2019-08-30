Оперативники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Следственные действие проходят в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц компании.
Силовики подозревают их в злоупотреблении служебным положением с целью получения выгоды. Как сказано в
По некоторым данным, правоохранительные органы
Пресс-секретарь ведомства
Ранее, как писал News.ru, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал судебный иск в отношении журналистов НОТУ с требованием о защиты чести, достоинства и деловой репутации. Поводом послужило их расследование, в котором было сказано, что политик мог проводить тайные встречи с председателем Конституционного суда Украины.