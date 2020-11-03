Украинские полицейские задержали вора в законе Магало

https://static.news.ru/photo/d090c6a8-1dfc-11eb-a756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

46-летний гражданин Грузии Реваз Катамадзе был задержан сотрудниками Национальной полиции Украины в Киевской области. Мужчина, также известный как Магало, занимает положение вора в законе в криминальной иерархии.

Как сообщает «Интерфакс», Катамадзе задержали на территории загородного дома 31 октября. Летом 2020 года Магало пытался получить украинское гражданство, но получил отказ. Вор в законе опасался депортации и попытался скрыться от властей, используя разнообразные методы конспирации.

Магало после задержания отправили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Скорее всего, ему придётся покинуть Украину.

Катамадзе стал вором в законе в начале 2000-х годов. С тех пор он неоднократно представал перед судом за совершение преступлений на территории Украины. Среди прочего, Магало признавали виновным в разбойном нападении на предпринимателя в Киевской области.

В октябре в Санкт-Петербурге в возрасте 65 лет умер вор в законе Роланд Кутаисский (Роланд Чикваидзе), передавал NEWS.ru. Он был соратником криминального авторитета Серго Кутателадзе (Байко). Чикваидзе получил известность, приняв участие в конфликте с другим вором в законе — Дедом Хасаном.