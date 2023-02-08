Украинским пилотам дадут полетать на самолетах НАТО в Британии Reuters: Британия начнет готовить украинских военных летчиков

Фото: NATO

Великобритания научит украинских пилотов-истребителей летать на самолетах НАТО, пишет Reuters со ссылкой на офис премьер-министра страны Риши Сунака. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил британского лидера за оказанную поддержку и призвал его передать ВСУ военную авиацию.

Великобритания шла вместе с нами к самой важной победе в нашей жизни. <...> Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы мир предоставил нам современные самолеты, чтобы расширить возможности и защитить пилотов, которые будут защищать нас, — сказал Зеленский в ходе выступления в лондонском Вестминстер-холле.

Сунак в ответ пообещал, что Великобритания окажет Украине необходимую поддержку с целью «обеспечить решающую военную победу на поле боя в этом году».

По данным Telegraph, британские специалисты обучили 10 тысяч военных Украины. При этом в нынешнем году в Соединенном Королевстве обещают обучить еще 40 тысяч украинских солдат. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Лондон продолжает играть крайне важную роль в оснащении и обучении военных ВСУ.

Уоллес ранее заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. По его словам, власти страны еще не приняли окончательного решения. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.