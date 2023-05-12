Украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления FT: украинские чиновники негласно признают, что контрнаступление не принесет успеха

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские функционеры сомневаются в успешности контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Financial Times. Также они беспокоятся, что после провала Запад прекратит военную и финансовую поддержку.

За закрытыми дверями некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве заняли, как это охарактеризовал один из них, «очень реалистичную и очень прагматичную» позицию, — пишет издание.

По данным газеты, украинские функционеры признают, что Киев вряд ли сможет восстановить контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, «по крайней мере в этом году».

В Киеве растет беспокойство, что если в процессе контрнаступления не будут завоеваны значительные территории, Запад может начать сомневаться в необходимости поддержки Украины и призвать к переговорам между Украиной и РФ. Некоторые американские чиновники также подчеркивают, что Киеву нужно показать какие-то результаты на поле боя, чтобы убедить конгресс и американскую общественность в необходимости продолжения поддержки. В то же время, как отмечает издание, президент Украины Зеленский, возможно, выразил намерение начать контрнаступление позже, чтобы подстегнуть западных партнеров поставлять оружие быстрее.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения ряда военных корреспондентов о прорывах 12 мая российской обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.

До этого военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге.

В свою очередь корреспондент KP.RU Александр Коц написал о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, украинские танки идут по объездной дороге Харькова в сторону границы с Россией. Военкор признался, что воспринял бы это за вбросы, если бы не свидетельства его знакомых, «проверенных людей».