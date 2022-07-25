ФСБ: Киев хотел взять в заложники семью пилота из РФ после угона самолета

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская разведка планировала взять в заложники семью российского военного летчика, который должен был угнать самолет на подконтрольный ВСУ аэродром, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. Ранее сообщалось, что за кражу судна противник предлагал вознаграждение до $2 млн и гражданство одной из стран Евросоюза.

В ФСБ сообщили, что члены семьи летчика стали бы заложниками ГУР сразу же после выезда за пределы России, то есть фактически их бы просто похитили.

Для подтверждения готовности к угону требовалось выслать видео, на котором летчик показывал бы на фоне самолета номер, предварительно данный ему украинской разведкой. Кроме того, в ФСБ сообщили, что штурмана угоняемого на Украину судна планировалось отравить клофелином, препарат был доставлен в Волгоград и спрятан в лесу, где его изъяли российские контрразведчики.

Ранее сообщалось, что ФСБ России предотвратила операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России, курируемую спецслужбами НАТО. В частности, пресечена попытка завербовать российских летчиков, чтобы те перегнали суда на подконтрольные ВСУ аэродромы.

Кроме того, силовики получили данные военных объектов ВСУ, по которым впоследствии нанесли удары. Украинская разведка, готовя угон российского самолета, сама раскрыла перед РФ схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, добавили в ведомстве.