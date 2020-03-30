https://static.news.ru/photo/314279b6-72a8-11ea-96ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Несколько граждан Украины, которые вернулись из туристического тура по Индонезии, устроили в Киеве голодовку. Они недовольны размещением на карантин.

По словам изолированных, в гостинице плохие бытовые условия и нет врачей. Также они утверждают, что среди них есть мужчина с температурой. Ежедневно около гостиницы дежурят полицейские, которые следят, чтобы жильцы не разбежались.

Для размещения туристов на карантин потребовалось присутствие министра инфраструктуры Владислава Криклия, который смог уговорить украинцев отправиться в отель. Отмечается, что проживание в номерах для них полностью бесплатно.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Украины рассматривают вариант введения уголовной ответственности за несоблюдение карантина. С такой инициативой выступил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.