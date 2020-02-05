https://static.news.ru/photo/cf6717aa-4850-11ea-8494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провёл опрос в Украине. Выяснилось, что более 70% украинцев считают Россию враждебной страной. Обратное мнение лишь у 6% жителей страны.

Дружелюбные отношения, по мнению граждан Украины, складываются с Белоруссией, Германией и США. Такого мнения придерживаются более 30% опрошенных. Также положительно относятся к Франции 27,7% респондентов, пишет «Интерфакс».

Враждебно настроенной жители Украины считают не только Россию, но и Венгрию. Об этом высказались 11,7% граждан.

NEWS.ru сообщал, что большинство украинцев в 2018 году считали себя патриотами. Такого мнения придерживались 82% опрошенных.