https://static.news.ru/photo/1944bb76-c281-11e9-8409-fa163e074e61_660.jpg Сара и Биньямин Нетаньяху Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Поступок супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвал резкую критику украинских пользователей Сети.

Сара Нетаньяху в ходе визита в Киев бросила на землю кусок приветственного каравая. Пользователи Интернета сразу же сочли, что этот поступок задел не только Украину как принимающую сторону, но и главу израильского МИДа.

Построить государство легче, чем жену, — пишет один из пользователей Facebook.

Украинцы возмущены и тем, «в каком хлеву воспитывали Сару», и задаются вопросом, зачем бросать еду на пол, когда можно просто положить на поднос.

При этом супругу израильского премьера некоторые пользователи попытались защитить, предположив, что она не ест хлеб или была не голодна.

Кроме того, Сара по пути в Киев ещё и устроила скандал в самолёте и пыталась прорваться в кабину пилота, ранее писал News.ru.