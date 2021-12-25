Украинцы попросили отменить закон о воинском учёте женщин

Украинские активисты составили петицию на имя президента страны Владимира Зеленского с требованием отменить приказ Министерства обороны, согласно которому на воинский учёт будут поставлены около сотни тысяч украинских женщин. Составители обращения назвали ситуацию «безобразием» и «издевательством над женщинами». Петицию уже подписали более 6 тысяч человек.

Отменить приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313!!! Пользоваться только перечнем тех специальностей, которые определены постановлением кабмина № 711 от 14.10.1994. Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными, — сказано в тексте обращения.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, комментируя новое постановление, заверил, что женщины на военные сборы будут уходить только по собственному желанию, а на воинский учёт планируют ставить онлайн.

Во-первых, речь не идёт о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учёт, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур <...>. Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут уходить исключительно по желанию, — написал Залужный в Facebook.

Согласно новой инициативе украинского правительства, под воинский учёт теперь могут попасть беременные и женщины с маленькими детьми. Согласно указу, будет введён новый список профессий, представительницы которых будут должны встать на военный учёт, несмотря на их статус материнства. Уточняется, что как и в случае с мужчинами, будут учитываться состояние здоровья женщин, а также семейное положение.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о том, что Украина в скором времени может начать боевые действия против России. Он также назвал российские города, которые могут подвергнуться нападению.