Украинцы подрались в Ницце, приняв друг друга за русских В Ницце солдат ВСУ избил двух украинских женщин, приняв их за русских

Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ницце украинский солдат избил двух землячек, приняв их за русских, передает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру. При этом жертвы утверждают, что русским был именно нападавший. По их словам, он поднял на них руку за то, что они слушали песню на украинском языке, в которой звучали антироссийские лозунги.

Позднее полиция выяснила, что злоумышленником действительно оказался бывший украинский военнослужащий. Он в свою очередь подтвердил, что принял прохожих за россиянок. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы и штраф в €45 тысяч.



До того как выяснилось, что нападавший является бойцом ВСУ, МИД Украины заявил, что нужно найти виновного в этом «отвратительном происшествии».

Ранее жительница Британии Клара Магуайр из города Пул заявила, что никогда больше не будет участвовать в государственной программе по приему беженцев. Горьким для нее оказался личный опыт, который она назвала «катастрофой». 54-летняя мать-одиночка приютила у себя украинку и ее дочь, освободив для них две спальни. Женщина «возила их повсюду», в том числе по врачам и даже в польский супермаркет, поскольку гости «не ели британскую еду». Однако украинки отказались выгуливать хозяйских собак, вместе обедать и «даже пить воду или кофе». Она отметила, что прежде никогда не чувствовала себя так некомфортно в собственном доме.