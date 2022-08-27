Британка назвала «катастрофой» прием беженцев с Украины Британка Магуайр назвала «катастрофой» прием украинских беженцев

Фото: Angeles Rodenas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон, Великобритания

Жительница Британии Клара Магуайр из города Пул заявила, что никогда больше не будет участвовать в государственной программе по приему беженцев. Горьким для нее оказался опыт приема украинских беженцев, который она назвала «катастрофой», сообщает The Daily Mail.

Издание отмечает, что 54-летняя мать-одиночка приютила у себя украинку и ее дочь, освободив для них две спальни. Британка «возила их повсюду», в том числе по врачам и даже в польский супермаркет, поскольку украинки «не ели британскую еду». При этом гости отказались выгуливать хозяйских собак, вместе обедать и «даже пить воду или кофе». Она добавила, что прежде никогда не чувствовала себя так некомфортно в собственном доме.

Хуже всего то, что после всего, что мы подготовили и предоставили им свой дом, мы так и не получили ни одного слова благодарности <...>. Они не собирались интегрироваться и не понимали, как важно быть благодарными <...>. Это было ужасно, — считает Магуайр.

Британка также пожаловалась на то, что до сих пор не получила деньги, которые полагаются британцам, принимающим беженцев. Магуайр подчеркнула, что после всего пережитого чувствует себя «недооцененной и полностью использованной».

Ранее стало известно, что четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, уже в августе планируют отказаться от участия в ней. Причиной называется нехватка средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество — некоторые британцы на уход за беженцами потратили тысячи фунтов. Государство обещало им ежемесячные субсидии, однако с выплатами вышла задержка.