Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между «Газпромом» и Венгрией

Читателей украинского издания «Новое время» возмутила реакция верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между «Газпромом» и Венгрией. Свои комментарии пользователи оставили под соответствующим постом издания в социальной сети Facebook.
Накануне во время саммита в Киеве представитель Евросоюза заявил, что контракт между «Газпромом» и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует законам Европы. Пользователи
Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток — 2», — заявил один из комментаторов.
К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы! — возмутился другой.
Всё, что выгодно, конечно, не противоречит, — негодующе высказался третий.
Впрочем, нашлись и те, кто поддержал позицию Борреля.
Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, контракт действительно не противоречит законам ЕС, — отметил один из пользователей.
С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что соглашение с «Газпромом» обеспечит страну достаточным количеством газа и гарантирует его безопасные поставки в обход «нестабильной Украины». Кроме того, контракт позволит венгерским властям сохранить и поддерживать низкие цены на коммунальные услуги в долгосрочной перспективе.