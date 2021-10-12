Украинцев разгневала закрытая вечеринка партии «Слуга народа»

Жёсткой критике подвергли украинские пользователи видеозапись с закрытой вечеринки, которую устроила пропрезидентская партия «Слуга народа». Мероприятие прошло во Львовской области, там присутствовал и сам глава государства Владимир Зеленский.
Репортаж со съезда партии
Украинские граждане негативно оценили увиденное, назвав прошедшее мероприятие «жлобством 80 уровня».
Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать;
Это издевательство над украинцами, всё, что здесь происходило;
Нет слов... Чтоб их дети и внуки жили так, как сейчас живут простые, рядовые украинцы! Позор! — негодовали в комментариях простые украинцы.
Ранее депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» обратились в Генеральную прокуратуру с сообщением о преступлении в связи с публикацией информации об офшорах главы государства Владимира Зеленского. Кроме того, они требуют завести дело о финансировании терроризма государственным Укрэксимбанком.