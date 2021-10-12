16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Украинцев разгневала закрытая вечеринка партии «Слуга народа»

05:37, 12 октября 2021
Украинцев разгневала закрытая вечеринка партии «Слуга народа» Фото: vk.com/sluga95
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Жёсткой критике подвергли украинские пользователи видеозапись с закрытой вечеринки, которую устроила пропрезидентская партия «Слуга народа». Мероприятие прошло во Львовской области, там присутствовал и сам глава государства Владимир Зеленский.

Репортаж со съезда партии опубликовал телеканал «1+1». На видео продемонстрирована, в частности, церемония вручения партийных премий, а также фрагмент закрытой вечеринки, где присутствовали Зеленский, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, ряд депутатов и чиновников.

Украинские граждане негативно оценили увиденное, назвав прошедшее мероприятие «жлобством 80 уровня».

Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать;

Это издевательство над украинцами, всё, что здесь происходило;

Нет слов... Чтоб их дети и внуки жили так, как сейчас живут простые, рядовые украинцы! Позор! — негодовали в комментариях простые украинцы.

Ранее депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» обратились в Генеральную прокуратуру с сообщением о преступлении в связи с публикацией информации об офшорах главы государства Владимира Зеленского. Кроме того, они требуют завести дело о финансировании терроризма государственным Укрэксимбанком.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео