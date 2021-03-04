Украинцев призвали готовиться к голоду

https://static.news.ru/photo/3ca8eef8-d4d2-11e9-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Готовиться к голоду призвал украинцев депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

На своей странице в социальной сети Facebook Кива написал о том, что саботаж и провал со стороны команды президента Украины Владимира Зеленского вакцинации населения привели к третьей волне пандемии и всему, что с этим связано.

Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе с [премьер-министром Украины Денисом] Шмыгалем, окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду! — заявил депутат.

В свою очередь, в Минздраве Украины сообщают о росте числа заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 10 057 случаев заражения COVID-19. Умерли 194 человека, выздоровели 4837.

За время пандемии в стране заболели 1 374 762 человека, умерли 26 591, выздоровели 1 186 873 человека.

Ранее бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко рассказал, как Киев собирается «победить» Россию. По его словам, страна обретёт такую возможность, если у неё появится сильный союзник. Об этом писал NEWS.ru.