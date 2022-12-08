Украинцам пообещали работу ТВ на три дня после блэкаута Глава госспецсвязи: ТВ и радио на Украине будут работать еще три дня после блэкаута

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В случае, если на Украине произойдет блэкаут (полное отключение электричества), телевидение и радио в стране будут работать еще по крайней мере в течение трех суток, пишут журналисты «Украинской правды» со ссылкой на руководителя госспецсвязи Юрия Щиголя. Он подчеркнул, что мобильные операторы смогут обеспечивать связь на тот же срок.

На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон — также зарезервирована подача сигнала на трое суток, — рассказал Щиголь.

Глава госспецсвязи добавил, что дальнейшая работа ТВ, радио, а также вопрос обеспечения мобильной связи, зависит от поставок топлива.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Последняя крупная атака по энергообъектам Украины произошла 23 ноября. О взрывах сообщали власти Киева, Львова, Кривого Рога, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и других областей Украины.

В конце ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в результате массированных ракетных ударов на Украине оказались поврежденными все тепло- и электростанции. Несмотря на это, он сообщил, что полного блэкаута в стране нет.

По словам Кудрицкого, специалисты ремонтируют разрушенные энергообъекты.