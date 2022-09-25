Украина затребовала чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за референдумов Украина затребовала чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за референдумов в Донбассе

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совбеза ООН. Причиной названо проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, сообщает РИА Новости.

Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН, — цитирует агентство Николенко.

Ранее стало известно, что проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областях является ответом на призыв украинского президента Владимира Зеленского русским уходить с Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что Запад «закатил истерику» из-за волеизъявления народа на востоке Украины.