https://static.news.ru/photo/bb6ff0f6-19ec-11ea-88ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Импорт российского картофеля на Украину резко вырос в ноябре 2019 года. Всего за год страна закупила в РФ корнеплода на $1,6 млн, а за предпоследний месяц года — почти на $1 млн.

При этом больше всего картошки привозится на территорию страны из Белоруссии, передаёт УНИАН. Из этого государства поступает 76,08% от всего импорта.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе форума «Золотая осень» в Москве осмотрел стенд Северной Осетии, на котором был представлен картофель. Политик призвал заниматься селекцией семян растения, чтобы не остаться без «второго хлеба».