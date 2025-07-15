Растим гигантскую картошку, а не «горох»! Это надо успеть сделать в июле

Растим гигантскую картошку, а не «горох»! Это надо успеть сделать в июле

Растим гигантскую картошку, а не «горох»! Это надо успеть сделать в июле! Июль — решающий месяц для формирования урожая картофеля. Если вовремя не помочь растениям, вместо крупных клубней получите мелочь. Рассказываем, какие работы провести прямо сейчас!

Контроль полива. Картофель особенно нуждается во влаге во время цветения и после — это период активного роста клубней. Поливайте 1–2 раза в неделю (по 10–15 л воды на куст), если нет дождей. Важно! Прекратите полив за 2–3 недели до уборки — так клубни лучше созреют и не будут водянистыми. Подкормки для крупности. Калийные удобрения — главный секрет крупных клубней: зола (1 стакан на 10 л воды) — поливайте под корень; сульфат калия (1 ст. л. на 10 л) — внесите в начале июля; фосфорные удобрения (суперфосфат, 40 г на 10 л) укрепляют корни и увеличивают размер картофелин. Защита от болезней и вредителей. Опрыскайте (если появились бурые пятна на листьях): молочная сыворотка (1 л на 10 л воды) + 10 капель йода; биопрепараты (»Фитоспорин», «Алирин-Б»). От колорадского жука — ручной сбор или обработка «Битоксибациллином». Окучивание и мульчирование. Окучьте картофель в июле — это стимулирует образование дополнительных клубней. Мульчируйте соломой или скошенной травой — сохранит влагу и защитит от перегрева. Секретный прием. Прищипните бутоны — если картофель уже отцвел, удалите цветы и мелкие плоды, чтобы растение не тратило силы на семена.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.