Растим гигантскую картошку, а не «горох»! Это надо успеть сделать в июле! Июль — решающий месяц для формирования урожая картофеля. Если вовремя не помочь растениям, вместо крупных клубней получите мелочь. Рассказываем, какие работы провести прямо сейчас!
- Контроль полива. Картофель особенно нуждается во влаге во время цветения и после — это период активного роста клубней. Поливайте 1–2 раза в неделю (по 10–15 л воды на куст), если нет дождей. Важно! Прекратите полив за 2–3 недели до уборки — так клубни лучше созреют и не будут водянистыми.
- Подкормки для крупности. Калийные удобрения — главный секрет крупных клубней: зола (1 стакан на 10 л воды) — поливайте под корень; сульфат калия (1 ст. л. на 10 л) — внесите в начале июля; фосфорные удобрения (суперфосфат, 40 г на 10 л) укрепляют корни и увеличивают размер картофелин.
- Защита от болезней и вредителей. Опрыскайте (если появились бурые пятна на листьях): молочная сыворотка (1 л на 10 л воды) + 10 капель йода; биопрепараты (»Фитоспорин», «Алирин-Б»). От колорадского жука — ручной сбор или обработка «Битоксибациллином».
- Окучивание и мульчирование. Окучьте картофель в июле — это стимулирует образование дополнительных клубней. Мульчируйте соломой или скошенной травой — сохранит влагу и защитит от перегрева.
- Секретный прием. Прищипните бутоны — если картофель уже отцвел, удалите цветы и мелкие плоды, чтобы растение не тратило силы на семена.
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