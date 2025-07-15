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15 июля 2025 в 09:25

Не пюрешка, а чудо чудное: добавляю эти два ингредиента, и картошку сметают

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это картофельное пюре — не просто гарнир, а настоящее главное блюдо. Добавление хрустящего бекона и расплавленного сыра превращает обычную картошку в нечто невероятно вкусное и сытное. Готовится быстро, а исчезает со стола еще быстрее — проверено!

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • бекон — 3–5 ломтиков;
  • молоко — 120 мл;
  • сыр — 60–70 г;
  • сметана — 120 мл;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • зеленый лук — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель отварите до готовности, слейте воду.
  2. Бекон обжарьте до хрустящей корочки.
  3. В горячую картошку влейте молоко и разомните в пюре.
  4. Добавьте тертый сыр, перемешайте до полного растворения.
  5. Положите сметану и бекон, посолите, поперчите.
  6. Подавайте, посыпав зеленым луком.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
картофель
бекон
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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