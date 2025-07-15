Не пюрешка, а чудо чудное: добавляю эти два ингредиента, и картошку сметают

Это картофельное пюре — не просто гарнир, а настоящее главное блюдо. Добавление хрустящего бекона и расплавленного сыра превращает обычную картошку в нечто невероятно вкусное и сытное. Готовится быстро, а исчезает со стола еще быстрее — проверено!
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- бекон — 3–5 ломтиков;
- молоко — 120 мл;
- сыр — 60–70 г;
- сметана — 120 мл;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- зеленый лук — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель отварите до готовности, слейте воду.
- Бекон обжарьте до хрустящей корочки.
- В горячую картошку влейте молоко и разомните в пюре.
- Добавьте тертый сыр, перемешайте до полного растворения.
- Положите сметану и бекон, посолите, поперчите.
- Подавайте, посыпав зеленым луком.
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