Не пюрешка, а чудо чудное: добавляю эти два ингредиента, и картошку сметают

Не пюрешка, а чудо чудное: добавляю эти два ингредиента, и картошку сметают

Это картофельное пюре — не просто гарнир, а настоящее главное блюдо. Добавление хрустящего бекона и расплавленного сыра превращает обычную картошку в нечто невероятно вкусное и сытное. Готовится быстро, а исчезает со стола еще быстрее — проверено!

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

бекон — 3–5 ломтиков;

молоко — 120 мл;

сыр — 60–70 г;

сметана — 120 мл;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу.

Приготовление:

Картофель отварите до готовности, слейте воду. Бекон обжарьте до хрустящей корочки. В горячую картошку влейте молоко и разомните в пюре. Добавьте тертый сыр, перемешайте до полного растворения. Положите сметану и бекон, посолите, поперчите. Подавайте, посыпав зеленым луком.

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