На Украине решили разминировать всю энергоинфраструктуру Замглавы Минэнерго Украины: нужно разминировать 700 кв. км энергоинфраструктуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине необходимо разминировать порядка 700 квадратных километров прилегающих к энергетической инфраструктуре территорий и 4,5 километра линий электропередачи. Об этом сообщил заместитель министра энергетики страны Ярослав Демченков. По его словам, которые приводит Telegram-канал министерства, Киев рассчитывает в этом на помощь международных партнеров.

Нам нужно разминировать примерно 700 квадратных километров территорий, прилегающих к энергетической инфраструктуре, и 4,5 километра ЛЭП. Однако <...> эти цифры будут увеличиваться. Поэтому один из наших приоритетов — привлечение поддержки международных партнеров в гуманитарном разминировании энергетических объектов и прилегающих территорий, — сказал Демченков.

Он также добавил, что инфраструктуру необходимо подготовить к зиме, а без предварительного разминирования сделать это будет проблематично. Также Демченков сообщил о необходимости морского разминирования по причине желания Украины развивать офшорную ветрогенерацию.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа обнаружили и уничтожили около 200 мин немецкого производства. Они были установлены солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из городов в зоне проведения спецоперации.