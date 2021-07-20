Украина продолжит расследование против Шойгу, несмотря на его неявку в суд

Неявка российского министра обороны Сергея Шойгу по вызову в Службу безопасности Украины не станет препятствием для рассмотрения дела в суде. Об этом заявил представитель СБУ Артём Дехтяренко в комментарии для издания «Страна».

В СБУ Сергею Шойгу намеревались предъявить обвинения и провести следственные действия с его участием.

Это создаёт предпосылки, чтобы рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения. То есть публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте — процессуальный шаг, необходимый для привлечения подозреваемых к ответственности, — сказал Дехтяренко.

СБУ объявила Шойгу в розыск ещё в 2014 году. К настоящему моменту срок предыдущего постановления на задержание российского министра завершён. Глава российского Минобороны подозревается «в создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, а также в создании террористической организации и содействии её деятельности».

О вызове Шойгу для предъявления обвинений СБУ сообщила 18 июля. По информации издания «Главком», министр обороны РФ получил уведомление прибыть 20 июля в Мариуполь. Также сообщается, что аналогичную повестку СБУ подготовила для российского предпринимателя Константина Малофеева.

В 2014 году МВД Украины вызвало Шойгу и Малофеева на допрос, после чего объявило в розыск. Также россияне включены на Украине в санкционный список физических лиц.