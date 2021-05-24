Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/e1111722-bd29-11eb-b402-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/flyuia.ua

Украина с полночи 26 мая прекратит авиасообщение с Белоруссией, с этого момента самолётам украинских авиакомпаний запрещено совершать полёты в белорусском авиапространстве. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, слова которого приводит ТАСС.

Власти Украины приняли данное решение после инцидента с самолётом, который экстренно сел в минском аэропорту после ложного сообщения о минировании. После посадки был арестован Роман Протасевич — основатель Telegram-канала NEXTA.

Украина считает произошедшее нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, — заявил Шмыгаль.

Ранее саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в Евросоюз. Своим авиакомпаниям лидеры ЕС также рекомендовали отказаться от полётов в Минск. Кроме того, главы стран — членов ЕС на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair призвали «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против Белоруссии.

В некоторых странах уже приостановили полёты над Белоруссией. Так, соответствующую меру приняли в авиакомпании Air France. Также полёты приостановили Finnair и Singapore Airlines.

Руководство национальной авиакомпании Белоруссии «Белавиа», в свою очередь, приняло решение об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года.