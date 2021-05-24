«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж

Фото: vk.com/belavia_airlines

Мария Кузнецова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Некоторые пользователи Сети предложили Белоруссии снять с посольства Латвии флаг страны и заменить его на стяг Латвийской ССР. Данная мера преподносится как ответ на действия официальной Риги. Об этом сообщает портал «Военное обозрение».

На чемпионате мира по хоккею в Латвии флаг сборной Белоруссии был заменён с государственного на бело-красно-белый. Такое решение принял мэр Риги Мартиньш Стакис. Он сказал, что в Риге нельзя вывешивать...