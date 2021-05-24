«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж

Руководство национальной авиакомпании Белоруссии «Белавиа» приняло решение об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полёты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года, — говорится в сообщении на сайте национальной авиакомпании Белоруссии.
Там подчеркнули, что «огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить». Пассажирам принесли извинения и пообещали вернуть полную стоимость билетов.
Ранее саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в Евросоюз. Своим авиакомпаниям лидеры ЕС также рекомендовали отказаться от полётов в Минск. Поводом для этих мер стал инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Он летел из Афин в Вильнюс и в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска совершил экстренную посадку. Белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о потенциальной угрозе — на борту якобы находилась бомба. Позже эта информация не подтвердилась. Среди пассажиров самолёта был основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту, ему грозит до 15 лет заключения. 24 мая в белорусской столице была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.