Украина предложила отметить Пасху обменом пленными

https://static.news.ru/photo/cf1d81d2-a0e5-11eb-8d47-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Православная Пасха могла бы стать хорошим поводом для возобновления процесса обмена пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Переговоры на эту тему следовало бы возобновить, считает пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Она уточнила, что речь идёт об обмене в формате «всех на всех». По словам представителя главы государства, такой шаг мог бы стать важным этапом в реализации Минских соглашений.

При этом, добавила Мендель, в регионе должны важно прекратить обстрелы и военные провокации.

У нас за полгода погибли пять человек. С начала этого года погибло почти 30 украинских военных. И не от случайных обстрелов, а от рук снайперов, — заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского в эфире телеканала «Дом».

Предыдущий крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2019 года. Тогда Киев получил 76 человек, а Донецк и Луганск — 123. Незадолго до этого, в сентябре, Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В Киев, в частности, отправились задержанные в Керченском проливе моряки и осуждённый по обвинению в терроризме режиссёр Олег Сенцов, а в Москву среди прочих вернулись журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимир Цемах.

После 2019 года обмены пленными не проводились.

Ранее на Украине посчитали, во сколько обойдётся полное восстановление разрушенного за годы войны Донбасса. Даже если бы Киев следовал Минским соглашениям, ему бы пришлось вложить 21,7 млрд долларов, чтобы починить разбитые дороги, сломанные водопроводы, восстановить ж/д пути и аэропорты.