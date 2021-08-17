Украина пожелала применить тактику талибов в войне с РФ

Изучить тактику радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) для применения в потенциальном конфликте с Москвой призвал советник экс-президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев. Его слова приводит пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками для их использования в противодействии российским войскам, — заявил Елисеев.

Он также предложил официальному Киеву созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с целью анализа ситуации в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности Украины.

Елисеев утверждает, что провал статуса Кабула как особого союзника Вашингтона сводит на нет аналогичное соглашение США с Украиной. Первой же жертвой событий в Афганистане станет саммит «Крымской платформы», намеченный на 23 августа. Политик полагает, что у участников мероприятия в головах будет превалировать вопрос о пришедших к власти талибах, а не проблема принадлежности полуострова Крым.

Также советник Порошенко отметил, что падение прозападного правительства Афганистана отразится на международном внимании к Украине и способно бросить тень на визит президента страны Владимира Зеленского в США.

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.